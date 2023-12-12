نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله اللبناني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف جنود ومواقع إسرائيلية عدة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيانات عدة لـ "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":

عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏المالكية‎‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

عند الساعة 13:30: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة".

عند الساعة 13:30: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية نقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة".