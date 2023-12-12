نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله اللبناني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف جنود ومواقع إسرائيلية عدة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
وجاء في بيانات عدة لـ "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة":
عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".
عند الساعة 13:30: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة".
عند الساعة 13:30: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية نقاط انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة".