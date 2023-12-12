العالم اليوم - أسهم فرنسا وألمانيا تغلق على تراجع بعد تسجيل مستويات قياسية

انتم الان تتابعون خبر أسهم فرنسا وألمانيا تغلق على تراجع بعد تسجيل مستويات قياسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 08:40 مساءً - لامس مؤشرا الأسهم القياسية في فرنسا وألمانيا لفترة وجيزة مستويات قياسية مرتفعة، الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على غير المتوقع الشهر الماضي، مما زاد من التوتر في أسبوع سيشهد إصدار بنوك مركزية كبرى قرارات الفائدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عند الإغلاق، مع تراجع المتعاملين عن رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في مارس بعد تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين.

وتراجع المؤشر (كاك40) الفرنسي 0.1 بالمئة بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.4 بالمئة وسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 7582.47 نقطة خلال اليوم.

وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة ولامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 16837.18 نقطة، قبل أن يختتم التعاملات مستقرا.

وتأثرت السوق أيضا بفعل تباطؤ نمو الأجور البريطانية بأكبر قدر خلال عامين تقريبا على الرغم من أنها لا تزال ترتفع بسرعة كبيرة للغاية بحيث لا يستطيع بنك إنجلترا تخفيف موقفه من خفض أسعار الفائدة.

وقفز سهم شركة كارل زايس للأدوات البصرية 6.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع إيراداتها السنوية وتوقعات أكثر تفاؤلا.

وانخفض سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك المنتجة لعقار ويجوفي الرائح لعلاج السمنة 1.2 بالمئة بعد أن أظهرت دراسة أن المرضى استعادوا أوزانهم بعد إيقاف عقار تنتجه شركة إيلي ليلي المنافسة.