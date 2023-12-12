العالم اليوم - إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:31 مساءً - أغلقت في التاسعة من مساء الثلاثاء (19,00 ت غ) مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت على مدار ثلاثة أيام.

ومباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، بدأ على الفور فرز أصوات الناخبين، وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية.

وستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة.

وحضر عمليات فرز الأصوات، ممثلون عن المرشحين، ومندوبو منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ومراسلو وممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية، طبقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقوم لجان الاقتراع الفرعية بعد الانتهاء من عملها، بإبلاغ اللجان العامة بنتيجة الحصر العددي وتسليمها كافة أوراق ومستندات الاقتراع، والتي ستعمل بدورها على حصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المنتظر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الجاري.

وفيما يلي تفاصيل عن المرشحين:

عبد الفتاح السيسي

السيسي (68 عاما) كان وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بين عامي 2012 و2013 ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2010 و2012.

استقال من القوات المسلحة عام 2014 ليترشح للرئاسة.

أُعلن فوزه بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس الثامن لمصر.

حصل على فترة ولاية ثانية بعد 4 سنوات بنفس هامش الفوز.

يترشح السيسي لولاية ثالثة بعد تعديلات دستورية أجريت في عام 2019 والتي سمحت أيضا بتمديد مدة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.

فريد زهران

يرأس السياسي المخضرم والمعارض اليساري فريد زهران (66 عاما) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس بعد ثورة 25 يناير 2011 ويتبنى أيدولوجية "الديمقراطية الاجتماعية" ويقوم على مجموعة من المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمواطنة والأمن وسيادة القانون.

فريد زهران (66 عاما) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس بعد ثورة 25 يناير 2011 ويتبنى أيدولوجية "الديمقراطية الاجتماعية" ويقوم على مجموعة من المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمواطنة والأمن وسيادة القانون. لزهران باع طويل في تأسيس الحركات والائتلافات السياسية بما في ذلك الحركة الطلابية في السبعينيات، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي احتجت على حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ عام 2004، والحركة المدنية الديمقراطية التي تشكلت في عام 2017 لدعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتضم عددا من أحزاب التيار المدني.

حسني مبارك منذ عام 2004، والحركة المدنية الديمقراطية التي تشكلت في عام 2017 لدعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتضم عددا من أحزاب التيار المدني. يقول زهران إنه يعطي الأولوية "لقصر ملكية الدولة وإدارة المشروعات المملوكة للدولة على المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية المرتبطة بالأمن أو بدعم القطاع الخاص بشكل غير مباشر" مثل قناة السويس وشركة الحديد والصلب وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

عبد السند يمامة

عبد السند يمامة (71 عاما) محامٍ وأستاذ في القانون الدولي، وهو مرشح عن حزب الوفد أقدم حزب ليبرالي في مصر.

قال يمامة إنه يؤيد فرض حد أقصى للرئاسة لفترتين مدة كل منهما 4 سنوات.

يدعم اليمامة إجراء تعديلات الدستورية مع التركيز على الحقوق والحريات والإصلاح الاقتصادي الذي يقول إنه سيسمح بإقامة "اقتصاد حر".

حازم عمر