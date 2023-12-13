العالم اليوم - نابولي يرافق الريال إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:22 صباحاً - لحق نابولي الإيطالي بريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 14 مرة الضامن تأهله وصدارة المجموعة الثالثة، إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 2-0 في الجولة السادسة الأخيرة.

ورفع نابولي رصيده في المركز الثاني إلى 10 نقاط، متأخرا بفارق 8 نقاط عن ريال الذي اختتم مشواره بالعلامة الكاملة بفوزه على مضيفه أونيون برلين الألماني متذيل الترتيب 3-2، فيما حلّ براغا ثالثاً مع أربع نقاط وسيخوض ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ودخل نابولي اللقاء على ملعبه "دييغو مارادونا" مدركاً أنه يملك قدره بين يديه حيث توجب عليه تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر.

وقد أنجز المهمة بنجاح في الشوط الأول عقب افتتاحه التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما حوّل المدافع التركي سردار ساتشي الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (9).

ولم ينتظر نابولي كثيراً لمضاعفة النتيجة عبر هدافه النيجيري فيكتور أوسميهن (33) غداة نيله لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، احتاج أونيون إلى معجزة لإكمال مسيرته الأوروبية حيث توجب عليه الفوز على ريال بالتزامن مع تغلب نابولي على براغا، إلاّ أنه سقط أمام نادي العاصمة الإسبانية.

وعاد كيبا أريسابالاغا لحراسة عرين ريال بعد غيابه لفترة شهر إثر إصابته خلال مباراة الإحماء في المسابقة القارية الأم ضد براغا، فيما جلس بديله الأوكراني أندريه لونين على مقاعد البدلاء.



واستفاد كيفن فولاند من الأخطاء الدفاعية لريال ليهز الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما فشل المدافع النمساوي دافيد ألابا في إبعاد كرة وحولها صوب مرماه، ليتلقفها المهاجم الألماني ويتجاوز ناتشو ويسدد في المرمى.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش أهدر ركلة جزاء لريال قبل دقيقة من هدف السبق احتسبها الحكم بعد لمسة يد على البرتغالي ديوغو لييتي داخل المنطقة، سددها في قلب المرمى وتصدى لها الحارس الدنماركي فريدريك رونوف بقدمه.

وفي الشوط الثاني، أدرك ريال التعادل برأسية خوسيلو بعد تمريرة من البرازيلي رودريغو الذي تلاعب بالدفاع الألماني (61)، ليعود الإسباني ويضيف الثاني بالسيناريو ذاته إثر تمريرة من فران غارسيا (72).

وفي نهاية حابسة للأنفاس، أعاد أونيون المباراة إلى نقطة الصفر بتسديدة من التشيكي أليكس كراول من 20 متراً (85)، قبل أن يضع دانيال سيبايوس ريال في المقدمة بعد تمريرة من الإنجليزي جود بيلينغهام (89).