العالم اليوم - سقوط 25 جريحاً في قصف روسي على كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 05:27 صباحاً - أصيب 25 شخصاً على الأقلّ بجروح في هجوم صاروخي روسي استهدف صباح الأربعاء كييف، بحسب ما أفادت سلطات العاصمة الأوكرانية.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر منصّات التواصل الاجتماعي إنّه "وفقاً لطواقم الإسعاف فقد أصيب 25 شخصاً بجروح في منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة. 13 منهم تم نقلهم إلى المستشفيات و12 تلقوا إسعافات في عين المكان".

وأضاف أنّه "نتيجة لهجوم صاروخي ليلي شنّه العدوّ على منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة، تضرّر مبنى سكنيا".

كما أصيب مستشفى للأطفال بأضرار نتيجة القصف، وفق رئيس البلدية.

من جهته أفاد مراسل وكالة فرانس برس في كييف بأنه سمع دويّ انفجارات عديدة بعيد انطلاق صفّارات الإنذار في العاصمة.

وهذا ثاني هجوم يستهدف كييف خلال أسبوع، علماً بأنّ العاصمة الأوكرانية شهدت قبل ذلك فترة هدوء طويلة نسبياً.