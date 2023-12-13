العالم اليوم - بلومبرغ: "سبيس إكس" تعتزم بيع أسهم داخلية في عطاء

انتم الان تتابعون خبر بلومبرغ: "سبيس إكس" تعتزم بيع أسهم داخلية في عطاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - نقلت بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة قولها إن شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك ستبيع أسهما داخلية بسعر 97 دولارا للسهم الواحد في عطاء، وهي زيادة في السعر ترفع تقييم شركة الفضاء والأقمار الصناعية إلى ما يقرب من 180 مليار دولار.

وقالت بلومبرغ إن الشركة كانت تناقش عرضا مطروحا في عطاء يمكن أن يتراوح حجمه بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار بسعر 95 دولارا تقريبا للسهم الواحد، وذلك قبل أن يرتفع إلى 97 دولارا للسهم الواحد.

والتقييم الحالي لشركة الصواريخ البالغ حوالي 150 مليار دولار يجعلها واحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم.

وقالت المصادر إن شروط وحجم العرض قد تتغير، ولم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب رويترز للتعليق بشأن العطاء.

وشركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أصبحت من الشركات الرائدة في صناعة الفضاء، بعد أن نفذت أكثر من 90 عملية إطلاق ناجحة لصواريخها من طراز فالكون خلال العام الجاري، وهو ما يعد رقم قياسي لشركة فضاء تجارية في أميركا.

ولدى الشركات تعاقدات بمليارات الدولارات مع وكالة ناسا الأميركية.