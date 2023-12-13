العالم اليوم - قوة الدولار تسلب بريق الذهب وسط ترقب لقرار الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:20 صباحاً - هبطت أسعار الذهب، في تعاملات الأربعاء المبكرة، إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار قبيل قرار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات للسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وستصدر لجنة السياسة النقدية المعنية بتحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بيانا يحدد السياسة النقدية وقرار أسعار الفائدة الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، يليه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول الساعة 1930 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة هذا الأسبوع، كما يتوقعون بنسبة 75 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في مايو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة CME.

كما يترقب المتعاملون في السوق اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس.

التغير في الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.07 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1990.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة الخسائر للجلسة الثامنة وانخفضت 0.6 بالمئة إلى 22.62 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 926.55 دولار والبلاديوم 0.7 إلى 972.95 دولار.