نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير سول بالقاهرة والبابا تواضروس يبحثان تعزيز العلاقات بين كوريا ومصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية في القاهرة زيارة للبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل بين شعبي كوريا ومصر.

وأعرب السفير كيم عن فائق احترامه للبابا لقيادته ومساهمة الكنيسة القبطية المصرية في بناء التماسك الاجتماعي في مصر وإعلاء مبادئ السلام والتسامح والاحتضان في المنطقة.

وقال السفير كيم إن البلدين يتمتعان بأفضل العلاقات الثنائية على الإطلاق والتي تم تحقيقها من خلال الجهود الجماعية التي بذلها الشعب والمجتمع المدني بما في ذلك الجماعات الدينية وكذلك الحكومة.

وأشاد البابا تواضروس الثاني بالعلاقات الكورية المصرية الممتازة التي توسعت على مدى عقود، ونقل أطيب تمنياته لجهود السفير كيم في تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعبين. وأكد أهمية التعايش السلمي بين الأديان الذي تدافع عنه الكنيسة القبطية.

واتفق البابا تواضروس الثاني والسفير كيم على وجهة النظر أن البلدين بحاجة إلى العمل معًا بقوة أكبر لتعزيز التبادلات والتعاون في مجالات مثل التعليم والصحة العامة ولمزيد من المشاركة في تحسين سبل العيش الكريم للناس العديين.