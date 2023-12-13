العالم اليوم - هنية: أي ترتيبات في غزة دون حماس "وهم وسراب"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - قال إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في خطاب متفلز، يوم الأربعاء، إن أي ترتيبات في قطاع غزة دون حماس هي "وهم وسراب".

وأعلن هنية أن حركة حماس منفتحة على أي أفكار أو مبادرات لوقف الحرب، مشددا على أن أي ترتيبات حول مستقبل غزة من دون حماس لن تنجح.

ورحّب القيادي في حركة حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار.

ورأى هنية أن ترتيب البيت الفلسطيني يتبعه مسار سياسي يضمن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.