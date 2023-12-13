العالم اليوم - للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأميركي يبقي الفائدة دون تغيير

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأميركي يبقي الفائدة دون تغيير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - كما كان متوقعا، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

وتوقع الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام المقبل، بحسب بيان المركزي الأميركي، الصادر الأربعاء. أشار الفيدرالي إلى أن التضخم تراجع لكنه ظل مرتفعا، مضيفا أن لجنة السياسة النقدية لا تزال ملتزمة بإعادته إلى الهدف البالغ 2 بالمئة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأميركي يبقي الفائدة دون تغيير .. في رعاية الله وحفظة