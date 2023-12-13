العالم اليوم - هآرتس: قلق إسرائيلي من سقف زمني أميركي لحرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:25 مساءً - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن هناك حالة من القلق تسود القيادة السياسية في إسرائيل حيال احتمال وضع الولايات المتحدة سقفا زمنيا للحرب.

وذكرت الصحيفة أن منبع هذا القلق هو الزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل، غدا الخميس.

وبحسب الصحيفة، فإن سوليفان قد يفرض على الإسرائيليين موعدا محددا لإنهاء الحرب على غزة المستمرة منذ 68 يوما.

وتأتي الزيارة وسط توترات واضحة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو حول الحرب التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وكانت تقارير تحدثت عنه مهلة منحها بايدن، لإسرائيل لإنهاء الحرب بحلول يناير المقبل، وفق تقارير إعلامية،

لكن مسؤولا في البيت الأبيض نفى تحديد موعد محدد لإسرائيل.

ومع ذلك، يبدو أن بايدن لم يعد يدعم إسرائيل بالشكل الذي كان في بداية الحرب.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن تل أبيب لم تعد تحظ بالدعم الدولي في حربها على غزة "نتيجة القصف العشوائي الذي أودى بحياة الآلاف".

وأضاف أن على بنيامين نتنياهو إجراء تغيير في حكومته.