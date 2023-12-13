نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله اللبناني ينعى اثنين من مقاتليه “على طريق القدس” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى حزب الله اللبناني مساء اليوم الأربعاء اثنين من مقاتليه إثر تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، فيما يستمر بتنفيذ العمليات ضده.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين:

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد صالح مصطفى مصطفى "أبو علي فلاح" من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي موسى بركات "جواد" من بلدة زبقين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وحسب قناة "المنار" في ملفها التوثيقي، تصبح حصيلة "الشهداء على طريق القدس" 101 شخصا.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهدافه عددا من المواقع الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.