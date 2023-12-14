نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. شركة طيران صينية تطلق رحلات مباشرة تربط القاهرة بشنغهاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة طيران “تشاينا إيسترن إيرلاينز” الصينية أنها بدأت تسيير رحلات جوية مباشرة بين شنغهاي والقاهرة.

وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة تقوم بثلاث رحلات ذهابًا وإيابًا أسبوعيًا أيام “الاثنين والخميس والسبت”، مضيفة أنها أول شركة طيران صينية تشغل خط جوي بين شنغهاي والقاهرة.

وأقلعت الرحلة الأولى من مطار شنغهاي بودونغ الدولي وعلى متنها 232 راكبا ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي الساعة 7:19 صباحا بالتوقيت المحلي “05:19 بتوقيت جرينتش” يوم الاثنين.

وأقيم حفل في القاهرة بمناسبة إطلاق أول رحلة للخط الجوي الجديد، حضره السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج ووزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي.

وفي معرض إشادته بالتبادلات الشعبية المتزايدة بين الصين ومصر في السنوات الأخيرة، قال السفير الصيني إن التعاون الثنائي في قطاع الطيران سيستمر في التوسع، ودعا إلى بذل الجهود لتعزيز التعاون في صيانة الطائرات وخدمات المطارات، من بين مجالات أخرى.

ومن جانبه، قال الوزير المصري إن إطلاق خط شانغهاي ــ القاهرة سيواصل تعزيز التبادلات الشعبية بين البلدين.

يشار إلى أن المقر الرئيسي لشركة طيران “تشاينا إيسترن إيرلاين” يقع في شنغهاي، وهي واحدة من شركات الطيران الثلاث الكبرى المملوكة للدولة في الصين.

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