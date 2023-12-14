العالم اليوم - بعد تزايد النزوح إلى رفح.. الأونروا تحذر من "كارثة مرتقبة"

انتم الان تتابعون خبر بعد تزايد النزوح إلى رفح.. الأونروا تحذر من "كارثة مرتقبة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - كشف الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، كاظم أبو خلف، عن استمرار نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، خوفا من أن يطالهم القصف الإسرائيلي المتواصل في جنوب القطاع.

وخلال الأيام الماضية، ومع اشتداد القتال بين الجيش الإسرائيلي وحماس، أصدرت السلطات الإسرائيلية خريطة إخلاء تطلب من الفلسطينيين التحرك جنوبا ومغادرة الأماكن التي تجري فيها عمليات عسكرية "حفاظا على سلامتهم".

وقال "أبو خلف" في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، إن "أعداد النازحين في ازدياد متواصل، وهذا يرتبط بالعمل الحربي الإسرائيلي ومُعطيات الميدان"، مؤكدًا أن منطقة رفح التي يسكنها في الطبيعي 280 ألف شخص، نزح إليها منذ بداية الحرب أكثر من 400 ألف فلسطيني "بحثًا عن الآمان الغائب".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها.

ويصل المدنيون إلى المنطقة بعد أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الوضع إلى الأسوأ

وحدد الناطق باسم الأونروا، تفاصيل الوضع الراهن في ظل استمرار النزوح الكبير لسكان غزة، في عدد من النقاط قائلا:

الوضع في قطاع غزة يتجه من سيء إلى أسوأ، خاصة بالنظر إلى التزايد الكبير في أعداد النازحين جنوبًا، وخاصة بمنطقة رفح الفلسطينية.

النزوح في البداية كان للمناطق الجنوبية، لكن بعد التوغل البري والقصف المتواصل في الجنوب بمناطق دير البلح وخان يونس، فهناك أعداد أخرى تنزح، وبالتالي من المتوقع أن يصل العدد في مدينة رفح أقرب إلى مليون نازح.

منطقة رفح غير مهيأة لاستقبال هذا العدد الكبير، سواءً من ناحية البنى التحتية، أو الخدمات الإغاثية المقدمة سواءً من جانبنا في الأونروا أو غيرها من المؤسسات العاملة لتقديم الخدمات الإغاثية.