العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع بقوة والأنظار على المركزي الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - قفزت الأسهم الأوروبية، الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم قطاع العقارات وتراجع في عوائد سندات منطقة اليورو مع تفاؤل المستثمرين بتلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض تكاليف الاقتراض في 2024 وترقبهم لقرار البنك المركزي الأوروبي.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.6 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، كما سجل المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية في منطقة اليورو ستوكس يوروب 50 ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.

كما لامس المؤشران كاك-40 الفرنسي وداكس الألماني أعلى مستوياتهما على الإطلاق وارتفعا 1.5 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

وقفزت أسهم قطاع العقارات 6.4 بالمئة وتصدرت القطاعات الرابحة.

وأبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت على الأرجح بسبب تراجع التضخم، وأن الحديث عن خفض الفائدة صار "محل نظر".

ويتحول التركيز الآن لترقب قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي المتوقع صدوره في 13:15 بتوقيت غرينتش مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.