نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناول أحداث غزة.. سفير إندونيسيا وعمان بالقاهرة يفتتحان معرض عيد الكاريكاتير المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والسفير لطفي رؤوف سفير أندونيسيا بالقاهرة، معرض عيد الكاريكاتير المصري في نسخته الثالثة.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي، وشاو بين المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب السابق، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض والأمين العام لجمعية الكاريكاتير.

وأيضا أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، ورسام الكاريكاتير الكبير الفنان محمد حاكم، ونخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين وحشد كبير من الصحفيين والإعلاميين والجمهور بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي حيث تم تخصيص هذه الدورة لاسم الفنان الكبير رسام الكاريكاتير "زهدي العدوي" مؤسس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وقدمت مجموعة كبيرة من تلاميذه أعمال إبداعية عبرت عن مراحل مختلفة في حياة الفنان زهدى الذى سعى لسنوات طويلة لتأسيس الجمعية حتى تحقق الحلم عام 1984، كما تناول المعرض القضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي على غزة والتضامن مع اهلنا في فلسطين الصامدين أمام الاحتلال الغاشم.

من جانبه، صرح شريف جاد أن الكاريكاتير المصري اتسم طوال تاريخه بالوطنية والالتحام بقضايا وأحلام المصريين واحتل مكانة خاصة في قلوب الشعب المصري منذ الكفاح من أجل الاستقلال.

وقدم جاد الشكر لأعضاء الجمعية على هذا الوفاء تجاه مؤسس الجمعية الفنان الراحل زهدى العدوى وايضا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته التى نعيشها سويا.

وفي ختام الحفل قام الفنان مصطفى الشيخ بتكريم الفائزين بالجوائز فى مسابقة الكاريكاتير التي نظمتها الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع أسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا.