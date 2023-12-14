العالم اليوم - بنك إنجلترا يبقي الفائدة عند 5.25% متماشيا مع التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25 بالمئة كما هو متوقع، وقال إن السياسة النقدية "من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن".

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي. وكان معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة انخفض إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، في حين أن نمو الأجور أيضا أقل من التوقعات في الآونة الأخيرة، ولكنه لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح للبنك المركزي، حيث يتطلع إلى خفض التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام.

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