العالم اليوم - اجتياح جنين يدخل يومه الثالث.. حصيلة ثقيلة وحصار للمستشفيات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - دخل الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، الخميس، يومه الثالث، ومع اشتداد القتال بات الوضع الصحي في المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة صعبا للغاية، خاصة مع الحصار المضروب على المستشفيات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القوات الإسرائيلية قتلت اليوم الفتى موسى خطيب (17 عاما)، مما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في جنين إلى 4 من الصباح وإلى 12 من بدء العملية العسكرية الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن خطيب أصيب بنيران القوات الإسرائيلية في صدره، بينما كان موجودا أمام مستشفى جنين الحكومي.

واستخدمت إسرائيل طائرة مسيرة في قصف فلسطينيين في جنين في وقت سابق الخميس، مما أدى إلى قتل 3 منهم.

اشتباكات عنيفة

وتشهد معظم أحياء مدينة جنين مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات الإسرائيلية، التي تطلق الرصاص الحي باتجاههم، خاصة في محيط مديرية الداخلية وشارع الناصرة والبلدة القديمة ومحيط مستشفى جنين الحكومي والحي الشرقي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تدمير منازل مواطنين في مخيم جنين ومحال تجارية باستخدام قذايف "الانيرجا"، وفقا لوكالة "وفا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية استهدفت اعتقال مقاتلين في الفصائل الفلسطينية، فضلا عن مصادرة أسلحة.

وأفادت بأنه تم إجلاء 5 جنود إسرائيليين بعد إصابتهم خلال الاشتباكات في جنين.

حصار المستشفيات

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن القوات الإسرائيلية تشن "هجمة شرسة" على المستشفيات في المدينة، حيث تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها وتقوم بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فيها.

وأضافت أن القوات " تعتدي على مركبات الإسعاف وتطلق النار عليها وتقوم بتفتيشها وعرقلة حركتها".

اعتقالات واسعة

من ناحيته، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مئات الفلسطينيين في جنين منذ بدء العملية.

وأضاف أنه "جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تعرضهم لتحقيق ميداني وعمليات تنكيل في معسكر (سالم)".

وقال إنه في "ضوء استمرار العملية العسكرية، وحملات الاعتقال، لم يتسنّ لنا التأكّد من أعداد المعتقلين بدقّة في محافظة جنين ومخيمها، علما أن حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى".

وبحسب أرقام النادي، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.

توقيف جنود إسرائيليين

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن القوات الإسرائيلية أوقفت جنودا رصدت مقاطع فيديو تظهرهم يؤدون صلوات دينية يهودية وأغان داخل مسجد في مخيم جنين.

ونقلت الهيئة عن متحدث باسم الجيش قوله إنه تم إبعاد الجنود الذين ظهروا في الفيديو عن المهام العملية في جنين.

ووصف سلوك الجنود بأنه "خطير".