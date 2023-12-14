العالم اليوم - "الدعم السريع" تؤكد حضور حميدتي الاجتماع المقترح مع البرهان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - أكدت قوات الدعم السريع، يوم الخميس، التزامها بحضور قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" لاجتماع مقترح مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حسب ترتيبات قمة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) بشأن الأزمة السودانية.

ونفى بيان لـقوات الدعم السريع ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أن القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، هو من سيلتقي قائد الجيش السوداني، معتبراً ذلك "محاولة للتغطية على بيان وزارة الخارجية الذي تنصلت فيه عن التزامات قمة (الإيغاد)".

كان "الدعم السريع" قد أعلن أن قائده محمد حمدان دقلو (حميدتي) "وافق على مبدأ الاجتماع مع البرهان بشرط أن يأتي للاجتماع المقترح بصفته قائداً للجيش، وليس رئيساً لمجلس السيادة".

ويوم الأحد الماضي، قالت وزارة الخارجية السودانية "إن السودان غير معني بالبيان الصادر عن قمة (الإيغاد)؛ لأنه لم يأخذ بملاحظات كانت له على مسودة البيان".

وأوردت الخارجية السودانية أن هذه الملاحظات تضمنت "طلب تصحيح ما ورد في المسودة بشأن موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي على لقاء قائد قوات الدعم السريع"، مشيرة إلى أن البرهان "اشترط لعقد مثل هذا اللقاء، إقرار وقف إطلاق دائم ‫للنار وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها".