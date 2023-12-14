العالم اليوم - إسرائيل تعلن "إحباط" عملية ضدها في دولة أوروبية

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن "إحباط" عملية ضدها في دولة أوروبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، بيانا قال فيه إنه تم إحباط هجوم خططت له حركة حماس في دولة الدنمارك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تلك الدولة، لكن الأخيرة والحركة لم يعلقا على هذه الاتهامات حتى الآن.

وأصدر مكتب نتنياهو البيان باسم جهاز المخابرات الخارجية "الموساد"، والمخابرات الداخلية "الشاباك".

وذكر البيان أنه "بفضل تحقيق استخباري دؤوب وشامل، اعتقلت اليوم الأجهزة الأمنية الدنماركية"، سبعة أشخاص عملوا نيابة عن حماس، كما جرى إحباط عملية "خططت لقتل مدنيين أبرياء على أرض أوروبا".

لكن البيان لم يوضح تفاصيل الهجوم المفترض.

واتهم البيان حركة حماس بأنها "تسعى على مدار السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد هجوم السابع من أكتوبر القاتل، إلى توسيع رقعة قدراتها العملياتية في كل أنحاء العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص، من أجل تحقيق طموحاتها بضرب أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية، مهما كان الثمن".

ولم تصدر حركة حماس بيانا حتى الآن بشأن هذه الاتهامات، لكنها تقول إنها لا تعمل خارج الأراضي الفلسطينية.