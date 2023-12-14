نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير سريلانكا يشيد بإصدار طابع تذكاري بمرور 66 عاما على علاقات البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا بالقاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى، الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بحضور السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وممثلى الجالية السريلانكية بمصر، وجميع القيادات التنفيذية بالبريد المصرى.

وقال السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا في القاهرة: “العلاقات الثنائية بين سريلانكا ومصر تحظى بتعاون وثيق في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أن مصر تعد شريكًا مهمًا لسريلانكا في العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية، معربا عن شكره للبريد المصرى على إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 66 عامًا على العلاقات المصرية السريلانكية، مُبديًا إعجابه بما توصل إليه البريد المصري من تطور؛ متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين”.

وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ عمق العلاقات بين مصر وسيرلانكا حيث إنها تتسم بخصوصية تاريخية وثقة متبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن إصدار البريد المصري لطابع تذكاري للاحتفال بمرور ٦٦ عاما على تأسيس العلاقات المصرية السريلانكية، هو توثيق حضاري وثقافي يؤكد الخصوصية التاريخية للعلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين.

وفى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا بالقاهرة؛ درع البريد المصري وإصدار من الطابع التذكارى.

وجدير بالذكر أن طابع مرور 66 عامًا على العلاقات المصرية السريلانكية التذكاري، تم تصميمه بصورة فنية تعبر عن أبرز المعالم التاريخية المميزة لحضارة البلدين، كما أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم)، مؤمن متعدد الألوان وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ “QR Code”؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع، تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.