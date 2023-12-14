نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وضع حجر الأساس لأكبر مصنع ياباني علي أرض مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، والرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية، كينيتشي روشيباتا، لاستعراض موقف إنشاء أكبر مصنع لـ” سوميتومو” على مستوى العالم الذي بدأ إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان؛ لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شركة “سوميتومو” هي أحد شركائنا الاستراتيجيين، مؤكدا دعمه الكامل لمشروع الشركة الجديد لإنشاء أكبر مصنع لها على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة في مدينة العاشر من رمضان.

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر واليابان تربطهما علاقات استراتيجية وثيقة وأنه يقدم ومستعد أن يوسع الدعم المقدم للشركات اليابانية العاملة في السوق المصرية على أعلى مستوى، حرصًا على استمرار هذه الشراكات الاستراتيجية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار في مصر.

في غضون ذلك، أكد السفير الياباني لدى القاهرة أن العلاقات المصرية اليابانية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر في أبريل 2023، مشيرًا كذلك إلى زيارة وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي إلى مصر في سبتمبر الماضي التي أكدت استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو.

وتطرق السفير الياباني إلى الاستثمارات الكبيرة التي تضخها شركة “سوميتومو” في مصر، موضحًا أن إنتاج الشركة اليابانية يُخصص للتصدير الذي من شأنه جلب المزيد من الحصيلة الدولارية لمصر، كما أن مشروعات الشركة توفر الآلاف من فرص العمل للمصريين، وهو ما يجعل هذه الشراكة بين الحكومة المصرية وسوميتومو شراكة إستراتيجية.

وأشار كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية، إلى أن الشركة تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن بدء الإنتاج من المصنع الجديد سيكون اعتبارًا من مايو 2024، حيث سيصدر المصنع الجديد منتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.