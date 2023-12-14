العالم اليوم - مصر تمدد حظر تصدير السكر لثلاثة أشهر أخرى

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - قالت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس، إن الحكومة مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الثلاثاء، عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ.

وأدت فجوة إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المحلات التجارية في مصر.