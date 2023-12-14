العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب بغزة ستستغرق أكثر من بضعة أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، أن الحرب في غزة "ستستغرق أكثر من بضعة أشهر"، وذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.

وقال غالانت إن: "حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد لمحاربة إسرائيل، وأقامت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها"، وفق "فرانس برس".

وأضاف: "سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".

ووصل ساليفان إلى إسرائيل، الخميس، حيث التقى رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهرت صورة نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرجلين يتصافحان في تل أبيب.

وقبل هذه الرحلة التي تستمر حتى الجمعة، قال ساليفان لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه سيناقش جدولا زمنيا لإنهاء الحرب ويحث المسؤولين الإسرائيليين على الانتقال إلى "مرحلة مختلفة من نوع العمليات العالية الكثافة التي نراها اليوم".

واستخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل والمساهم الرئيسي في تمويل جيشها، حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد قرار لمجلس الامن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.