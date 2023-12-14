نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددا في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان "بالتل" و"جوال" في بيان الخميس انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.

وقالت شركة "بالتل" في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إنه "خلال الساعات الماضية ارتكبت القوات الإسرائيلية 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة، حيث وصل إلى المستشفيات 179 شهيدا و303 إصابات خلال الساعات الماضية ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.