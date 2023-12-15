نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: تدخل الحوثيين في الملاحة بالبحر الأحمر أمر غير مقبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة للهجمات الحوثية على ممرات الشحن الدولية قبالة سواحل اليمن، مؤكدًا أن تلك الهجمات من شأنها أن تُقّوض أمن اليمن بما في ذلك الأمن الغذائي في البلاد.

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف الناقلة النرويجية "ستريندا".

الولايات المتحدة تبحث عن حل دولي لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

وأضاف: "إن الهجمات العديدة التي تنطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن تهدد الملاحة الدولية والأمن البحري، في انتهاك خطير للقانون الدولي".

وأكد البيان "أن تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، وخاصة البحر الأحمر، أمر غير مقبول".

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته الحوثيين إلى الامتناع عن المزيد من التهديدات والهجمات على ممرات الشحن الدولية.

كما دعا إلى الإفراج الفوري عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها المكون من 25 فردًا، والتي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في 19 نوفمبر وهم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وأكد أن تلك الهجمات التي تستهدف السفن الدولية، "تؤدي إلى تقويض أمن اليمن، بما في ذلك الأمن الغذائي، حيث تمر معظم واردات البلاد الغذائية عبر البحر الأحمر".

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذه اللحظة، أكثر من أي وقت مضى، هو أمر حاسم لمواجهة التهديدات أمام السلم والأمن في المنطقة.. مؤكدًا أنه ينسق مع شركائه من أجل هذه الغاية.