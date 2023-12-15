اتفاق الإمارات التاريخي يحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - أقر مؤتمر الأطراف COP28، اتفاق الإمارات التاريخي الذى حظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية.

وقد أبرزت وسائل الإعلام الدولية أهمية هذا الاتفاق ودوره الفعال في تحول مسيرة العمل المناخي العالمي.

وتم الاتفاق، بشكل سلس دون اعتراضات عقب أسبوعين من المفاوضات. وهي المرة الأولى التي يدعو فيها اتفاق عالمي بشأن المناخ بشكل صريح إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وهذا ما تداولته كبرى وسائل الإعلام العالمية بعد ختام COP28:

واشنطن بوست

وتحدثت الصحافة الأميركية، عن الإنجاز المُناخي الذي تحقق في الإمارات خلال مؤتمر COP28، واصفة الاتفاق بالإنجاز على صعيد الاتفاقيات المناخية.

وأكدت الصحافة الأمريكية، أن الاتفاق تم التوصل إليه بشكل سلس دون اعتراضات. مضيفة أنها المرة الأولى التي يدعو فيها اتفاقٌ عالمي بشأن المناخ بشكل صريح إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وكالة فرانس برس

وأشار الإعلام الفرنسي، إلى أن باريس تعتبر اتفاق الإمارات انتصارا للمناخ والطاقة النووية، وأضافت أن فرنسا أعلنت أن اتفاقية المناخ التي تم التوصل إليها في المؤتمر تعتبر انتصارًا، بما في ذلك تضمينها للطاقة النووية والتي تعد باريس من أشد المؤيدين لها.