نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الكويت بالقاهرة يشارك في افتتاح معرض «فوود أفريكا» ويزور الجناح الكويتي ويتفقد معروضاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك سفير الكويت لدى مصر غانم الغانم، يرافقه الوزير المفوض بالسفارة مشاري النيباري، في افتتاح الدورة الثامنة لمعرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية، كما زار وتفقد الجناح الكويتي المشارك في المعرض والمقام بالتزامن مع معرض «باك بروسيس» للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي التابع لاتحاد الانترباك وبتنظيم مشترك مع هيئة معارض دوسلدورف الالمانية وشركة «اي إف بي إيجبت»، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري.

وتشارك الهيئة العامة للصناعة بالكويت في المعرض، ويمثل وفد الهيئة المشرف على الجناح كل من سند العجمي نائب المدير العام لتنمية الصادرات الصناعية بالتكليف، وحماد الزعبي مدير إدارة الترويج والفرص التصديرية، وسلوى العنزي كبير اختصاصي تخطيط ومعارض.

ويبلغ عدد الشركات الكويتية المشاركة 12 شركة في قطاعات الألبان ومطاحن الدقيق والمخابز والحلويات والصناعات الغذائية وصناعات مواد التعبئة والتغليف والوجبات الجاهزة.

وأكد السفير الغانم على دور المشاركة المتميزة بالمعرض في تقوية مجالات التعاون بين الكويت ومصر والقارة الأفريقية والدول المشاركة بالمعرض، مشيرا إلى حرص السفارة على افتتاح وتفقد المعروضات.

وأعرب الغانم عن شكره لمنظمي المعرض وجميع المشاركين فيه على جهودهم الكبيرة في إنجاحه.

ويعد معرض «فوود أفريكا» 2023 من أهم المعارض الغذائية وأكبرها على مستوى القارة الافريقية ويعتبر بوابة للمصدرين للدخول وزيادة التواجد بأسواق القارة السمراء.

وتأتي المشاركة الكويتية وسط حضور عدد كبير من الدول المختلفة هذا العام في المعرض على رأسها المملكة العربية السعودية، والإمارات، والهند، والأردن، وروسيا، وپولندا.

وافتتح المعرض م.أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى جانب حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديريــــــة والمنظمات الدولية وقيادات وزارة التجارة والصناعة.

وكان السفير الغانم يرافقه المستشار مشاري النيباري قام بزيارة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة. وقد اطلع على نشاط المكتب الكويتي والدور الانساني والخيري الذي يقوم به بجمهورية مصر العربية، مثنيا على دور المكتب الإنساني والاجتماعي المتميز في تقوية مجالات التعاون بين الشعبين الشقيقين.

وأكد السفير على أهمية الدور الذي يقوم به المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة مؤكدا على أنه يسهم بشكل كبير في ترسيخ العلاقات المصرية ـ الكويتية وأن للمكتب دورا مشرفا في مجالات الأعمال الإنسانية والخيرية بكافة أرجاء مصر.