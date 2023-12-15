العالم اليوم - إسرائيل تعلن استعادة جثث 3 محتجزين في غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن استعادة جثث 3 محتجزين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه استعاد خلال عملية في قطاع غزة جثتي جنديين إسرائيليين كانا محتجزين لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد من استعادت جثثهم اليوم إلى ثلاثة.

وقال الجيش إنه خلال عملية في غزة استعاد جنود إسرائيليون جثتي المحتجزين لدى حماس، نيك بيزر، البالغ من العمر 19 عاما ورون شرمان، وعمره 19 عاما، مضيفا أنه تم نقل الجثتين إلى إسرائيل.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة أيضا، أنه استعاد جثة الإسرائيلي الفرنسي إيليا توليدانو، الذي كانت حماس قد اقتادته إلى القطاع من مهرجان "ترايب أوف نوفا" للموسيقى في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر خلال هجوم الحركة.

واستعاد الجيش 8 جثث حتى الآن وهو يقدر عدد المحتجزين الأحياء او الأموات الذين لا يزالون في قطاع غزة بـ132، وفقا لفرانس برس.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل جندي قضى الخميس في القتال في غزة ليرتفع بذلك إلى 117 عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء هجومها البري في القطاع في 27 أكتوبر.

وسمحت هدنة استمرت 7 أيام وانتهت في الأول من ديسمبر، بالإفراج عن 105 رهائن.