نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد الاتحاد الأوروبي: بروكسل أكبر شريك لمصر في تحقيق التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وفد الاتحاد الأوروبى، برئاسة نيكولاس زيمس مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حيث بحثا الفرص الاستثمارية المشتركة، والمقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية للمحافظة، بهدف استغلال المزايا النسبية التي تتفرد بها.

وخلال اللقاء، أشاد زيمس ووفد الاتحاد الأوربى باللقاء مع ممثلى المراكز الاقتصادية والتجارية للتعرف على الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية في أسوان، والوقوف على التحديات والفرص المتاحة

وقال رئيس الوفد الأوروبي: «نتطلع لنتائج مبشرة في مجال الاستثمار المستدام، خاصة أن الاتحاد الأوربى يعتبر أكبر شريك لمصر لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية لعقد مؤتمر للاستثمار والتنمية خلا الفترة المقبلة».

من جانبه، أكد المحافظ أن أسوان قبلة الاستثمار والثقافة والفنون والإبداع، مطالبًا بأن يتم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوربى بشأن إعداد دراسة ومقترح لتنفيذ مشروع تطوير منظومة النظافة العامة، وتشغيل مصنعى تدوير القمامة بمدينتى «أسوان وإدفو»، للتخلص الآمن من المخلفات من أجل تحويل المحافظة إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والانبعاثات الكربونية، مع تعميم هذا النموذج على باقى مدن المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية منه.

وقال «عطية»: «نتطلع معًا إلى المزيد من ضخ الاستثمارات الأوربية في أسوان، في ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية باحتياطيات هائلة تكفى لمئات السنين وهو الذي يتوازى معه تنوع مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تميزها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية»، موضحًا بأن ذلك يتكامل مع مشروعات الاتحاد الأوربى التي تم ويجرى تنفيذها بأسوان في الاكتشافات الأثرية، وأيضًا التعليم والدعم الفنى، إضافة إلى دعم الاتحاد لتمكين المرأة بمشروعات إنتاجية واعدة، ورعايته أيضًا لمهرجان أفلام سينما المرأة في دوراته المتتالية.

وبعد اللقاء، أجرى محافظ أسوان وأعضاء الوفد، جولة تفقدية داخل معرض المنتجات المتنوعة للثروات المحجرية والتعدينية والمشغولات اليدوية والتراثية.

IMG_4334