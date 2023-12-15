العالم اليوم - بتروناس وشل وقطر للطاقة وتوتال توقع عقودا بحرية في سورينام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 04:26 مساءً - وقعت شركات شل وتوتال إنرجيز وقطر للطاقة وبتروناس اليوم الجمعة عقود تقاسم إنتاج ثلاث مناطق بحرية في سورينام مع شركة ستاتسولي الحكومية.

دشنت سورينام في نوفمبر 2022 جولة عطاءات لما يصل إلى ستة مناطق بحرية بالقرب من مشروعات التي تم العثور على احتياطيات فيها، وظلت تتلقى العروض حتى نهاية مايو.

وهي الآن تمنح حقوق التنقيب والإنتاج على الطرف الشمالي الشرقي لحوض سورينام-جيانا.

ويمكن لستاتسولي المشاركة في المناطق باعتبارها شريكا مساهما إذا تم اكتشاف احتياطيات تجارية.