العالم اليوم - فيديو.. مسؤول محلي يفجر 3 قنابل داخل اجتماع في بلدة أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 05:24 مساءً - في واقعة غريبة، أقدم مسؤول أوكراني على تفجير 3 قنابل يدوية، داخل غرفة صغيرة، خلال اجتماع للمجلس المحلي في قرية بمدينة ترانسكارباثيا الأوكرانية.

وأدى التفجير إلى إصابة 26 شخصا، منهم حالات خطرة، ومن ضمنهم المهاجم الذي أقدم على التفجير.

وفي الفيديو المروع، دخل المسؤول على اجتماع للمجلس، داخل غرفة صغيرة، وبعد نقاش قصير مع السيدة التي تدير الاجتماع، قام بإخراج 3 قنابل يدوية، وألقاها لتنفجر وسط الحاضرين.

ولم يعرف حتى الآن السبب الذي دفع الرجل للقيام بهذا الأمر.