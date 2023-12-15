العالم اليوم - زيادة إنتاج المصانع الأميركية في نوفمبر بفضل "السيارات"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 06:28 مساءً - زاد الإنتاج في المصانع الأميركية خلال نوفمبر مدفوعا بتعافٍ جزئي في إنتاج السيارات عقب انتهاء الإضراب الذي نظمته نقابة "عمال السيارات المتحدون" ضد شركات تصنيع السيارات "الثلاث الكبار" في مدينة ديترويت الأميركية.

وبحسب البيانات الصادرة، الجمعة، فإن إنتاج المصانع الأميركية ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وعُدّلت بيانات أكتوبر بالخفض لتظهر تراجع إنتاج المصانع 0.8 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة مثلما ورد في تقارير سابقة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعافي الإنتاج 0.4 بالمئة.

ويواصل قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1 بالمئة من الاقتصاد الأميركي، التأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض. وعلى الرغم من الهدوء في الأوضاع الاقتصادية وآفاق خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، فمن غير المرجح حدوث تحسن سريع في نشاط التصنيع وسط علامات على أن الشركات تسحب بشكل كبير من المخزونات تحسبا لتراجع حجم الطلب..

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وأشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية المنفذ بدقة على مدى العامين الماضيين انتهى وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.