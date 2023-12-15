نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في قصف استهدف خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة الجزيرة الإخبارية ووسائل إعلام فلسطينية عن إصابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بالرصاص في منطقة خان يونس داخل قطاع غزة.

الاحتلال يستهدف وائل الدحدوح

واستهدف الاحتلال الاسرائيلي الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس.

استشهاد زوجة وابن وابنة الصحفي وائل الدحدوح

يذكر أنوائل الدحدوح فقد عددا من أفراد أسرته (زوجته وابنه وابنته) في قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف منزله مع بداية العدوان على غزة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي 2023، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها «السيوف الحديدية»، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.