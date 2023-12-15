نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هروب المستوطنين من محيط حائط البراق لدى سماع صافرات الإنذار بعد إطلاق صواريخ على القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة مقطع فيديو يوثق هروب مستوطنين من محيط حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى بعد تفعيل صافرات الإنذار إثر عملية إطلاق صواريخ على القدس.

ووجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رشقة صاورخية نحو القدس ردا على المجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وقالت مراسلة RT مساء الجمعة إن انفجارا كبيرا هز القدس وأن صافرات الإنذار دوت في أرجاء المنطقة.

وأضافت المراسلة أن المعلومات تفيد بأن 6 صواريخ أطلقت نحو القدس، مشيرة إلى أن صاروخا سقط قرب بيت شيمش بالقدس.