نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الفلسطينى: إسرائيل تهدف لتدمير فلسطين والقضاء عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي في أوسلو، وبثته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل تهدف لتدمير فلسطين والقضاء عليها.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني أن ما يحدث في الضفة الغربية أمر خطير، مشيرًا إلى أننا نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أنه يجب منع أي تطور في الموقف بالضفة الغربية، مؤكدًا أن التصعيد يتسبب في زيادة المشكلة والنزاع ولا يبشر بحل