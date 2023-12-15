العالم اليوم - أسهم أوروبا تحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 08:24 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، في ختام أسبوع شهد إصدار بنوك مركزية قرارات مهمة بشأن السياسة النقدية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي ويحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ أبريل.

وأغلق المؤشر داكس الألماني دون تغيير في حين ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة بعد أن سجل كلاهما مستويات قياسية أمس الخميس.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ليخالف بذلك توقعات بخفضها أمس الخميس.

وتوقع بنك باركليز أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في أبريل وأن يصدر تخفيضات متتالية في كل اجتماع للسياسات حتى يناير 2025.

وتأثرت الأسهم بالخسائر التي تكبدها قطاع الرعاية الصحية إذ انخفض سهم شركة جي.إس.كيه ومقرها بريطانيا 2.9 بالمئة.

وقفز سهم شركة سكترا السويدية للتكنولوجيا 8.3 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد إعلان نتائجها للربع الثاني.

وارتفع سهم شركة إي.كيو.تي 4.3 بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورغان تصنيف شركة الاستثمار الخاص السويدية إلى "محايد" من "ناقص الوزن".