نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو عبيدة يوجه رسالة لأمريكا ويكشف سرا عن جيش إسرائيل بعد 70 يوما عن معركة طوفان الأقصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، ان الشعب الفلسطيني لا يزال يخوض هذه المعركة غير المسبوقة بعد مضي 70 يوما على بدء معركة "طوفان الأقصى".

وأشار أبو عبيدة في بيان له إلى تمكن مقاتلي الكتائب من تدمير أكثر من 100 ألية على مدار الأيام الـ 5 الماضية.

وقال: "يرصد مجاهدونا صراخ الجنود وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي لدى وقوعهم في كمائننا". لافتا إلى أن "العدو يصب نار غضبه على النساء والأطفاء في جرائم حرب جلية".

وأكد الناطق باسم "كتائب القسام" أن "مجاهدينا الأبطال لا تزال أياديهم على الزناد، يتربصون في الاحتلال بكل شارع وحيّ".

وتابع في البيان أن "ما نراه يتفكك هو جيش الاحتلال، لا كتائبنا".

وذكّر أبو عبيدة بأن "الإدارة الأمريكية تقوم بتسيير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى".