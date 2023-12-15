نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد مصور قناة "الجزيرة" سامر أبو دقة في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد مصور قناة "الجزيرة" سامر أبو دقة، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلي في مدرسة فرحانة بمنطقة خان يونس في قطاع غزة.

وأُصيب أبو دقة إلى جانب زميله مراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح، الجمعة، بشظايا صاروخ أُطلق من طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية، إن المصور سامر أبو دقة أصيب أيضا لكنه لم يصل إلى المستشفى ولا توجد معلومات عن حالته الصحية.