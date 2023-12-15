العالم اليوم - شركة شحن ألمانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - أعلنت شركة "هاباغ-لويد" الألمانية للنقل تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر "حتى الإثنين" على الأقل، في أعقاب هجوم جديد نفذه الحوثيون في اليمن.

وقالت المجموعة في بيان إنها "تعلّق حركة حاملات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى الإثنين"، مضيفة "سنقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضحت الشركة أن إحدى السفن العائدة لها "كانت هدفا لهجوم أثناء إبحارها قرب سواحل اليمن"، مؤكدة أن ذلك لم يؤد الى سقوط "أي ضحايا".

وأتى ذلك بعد إعلان شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للنقل البحري تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب غداة تعرّض إحداها إلى "حادث".

وقالت الشركة الدنماركية في بيان "في أعقاب الحادث الذي استهدف (سفينة) ميرسك جبل طارق والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن ميرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".

وأكد الحوثيون، الجمعة، أنهم استهدفوا سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين الى إسرائيل، بعد سلسلة هجمات مشابهة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أنهم سيستهدفون أي سفن متوجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن بلدانها، رداً على استمرار الحرب.

واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الجمعة أن الحوثيين يشكّلون "تهديداً ملموسا لحرية الملاحة".

وقال لصحافيين خلال زيارة لإسرائيل إن "الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم للتعامل مع هذا التهديد.