العالم اليوم - في قلب جدة.. الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية في كأس العالم

انتم الان تتابعون خبر في قلب جدة.. الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية في كأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 10:22 مساءً - نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا كبيرا على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة في مدينة جدة.

الأهلي تفوق بشكل كامل خلال المباراة، وكان قريبا من تحقيق فوزا تاريخيا بنتيجة كبرى، لكنه أهدر عدة أهداف وقت أن كانت النتيجة تشير لتقدمه بثلاثية نظيفة، قبل أن يسجل الاتحاد هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في نهاية اللقاء.

بداية مبهرة

الأهلي بدأ المباراة بشكل مبهر بعدما استحوذ على الكرة وهدد مرمى أصحاب حتى نجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 22 سجل منها علي معلول الهدف الأول.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة من نجمه حسين الشحات، في الدقيقة 59 بتسديدة بيمنها إلى الزاوية العكسية للحارس.

ووثق الأهلي تفوقه الكبير بالهدف الثالث في الدقيقة 62 بهدف لنجمه إمام عاشور الذي ترجم عمل جماعي بين اللاعبين بعدة تمريرات منحته الكرة أمام المرمى بدون حارسه.

ونجح بنزيما في تسجيل اسمه بين هدافي اللقاء بهدف في الدقيقة 90+2 بعد كرة سقطت من الشناوي عقب تسديدة رأسية، ليعوض الهدف الذي أضاعه بإهدار ركلة جزاء في الشوط الأول.

رقم قياسي

الأهلي واصل أرقامه القياسية في بطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل إلى نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي، كأول نادي في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز.

الأهلي فاز بميداليتين برونزيتين في آخر 3 مشاركات في مونديال الأندية، ويطمح للفوز بميدالية جديدة عندما يواجه فلومينيسي البرازيلي بنصف النهائي.

تفوق مصري

واصل النادي الأهلي تفوقه على الأندية السعودية في كأس العالم للأندية مؤخرا، حيث سبق له الفوز برباعية نظيفة على الهلال في مونديال الأندية بلقاء الميدالية البرونزية.

ويأتي فوز الأهلي على الاتحاد بثلاثية في مدينة جدة، ردا على فوز النمور عام 2005 بهدف لمحمد نور على بطل إفريقيا في مونديال اليابان.

تألق الشناوي

الحارس الدولي المصري الذي تم ترشيحه لجائزة أحسن حارس في إفريقيا من "كاف" قبل أن يتوج بها المغربي ياسين بونو، واصل تألقه في مونديال الأندية بالتصدي لركة جزاء من النجم الفرنسي كريم بنزيما في الشوط الأول.

البطولة الماضية كانت قد شهدت تألق مماثل من الشناوي عندما تصدى لركلة جزاء أمام ريال مدريد، نفذها الكرواتي لوكا مودريتش، في لقاء حسمه العملاق الإسباني 4-1.

هداف العرب

بهدفه في شباك الاتحاد، عادل المصري حسين الشحات رقم أسطورة ناديه محمد أبو تريكة، ونجم الهلال السعودي سالم الدوسري، برصيد 4 أهداف في مونديال الأندية.

حسين الشحات بات يتقاسم لقب هداف العرب في المونديال مع أبو تريكة والدوسري، وأمامه فرصة للانفراد بالرقم، حيث ضمن الأهلي لعب مباراتين في البطولة، بخوض نصف النهائي ثم المباراة النهائية أو لقاء المركز الثالث.