غاتيلوف: الغرب ينتهج سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق باللاجئين

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أحمد جودة - القاهرة - قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، يوم الجمعة، إن الدول الغربية تنتهج سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق باللاجئين وتمويل برامج المساعدة الإنسانية.

وأوضح غاتيلوف: "إنهم مترددون للغاية في تمويل برامج المساعدة للاجئين من سوريا وأفغانستان والسودان، والعديد من البلدان الأخرى، ولكن من جانب أخر لا يوجد حرفيا نهاية لتلبية احتياجات أوكرانيا.. سياسة المعايير المزدوجة وتقسيم العالم إلى نخب من الدرجة الأولى والثانية".

وفي تعليقه على نتائج المنتدى العالمي الثاني حول اللاجئين، الذي انعقد في جنيف يومي 13 و15 ديسمبر، أكد أن "التسييس واضح بشكل خاص في ما يتعلق بتمويل البرامج الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة اللاجئين".

وأشار إلى أن "الدول الغربية، التي أثارت الكثير من الصراعات في جميع أنحاء العالم، مترددة للغاية في تمويل برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.. علاوة على ذلك، تستخدم بشكل نشط ممارسة إجبار طالبي اللجوء الذين يصلون إليها على العودة".

وأضاف غاتيلوف أن المنتدى العالمي الثاني حول اللاجئين، الذي اختتم أعماله في 15 ديسمبر، "عقد في ظروف أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق، كما أدت سلسلة النزاعات والكوارث الطبيعية إلى تسجيل رقم قياسي حزين لعدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وبلدانهم، خوفا على حياتهم وحياة أفراد أسرهم".

ولفت غاتيلوف إلى أن فعاليات مثل هذا المنتدى "مهمة للغاية لحشد الدعم الدولي للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بحثا عن الحماية، لكن الإجراءات الملموسة في هذا الاتجاه هي أكثر أهمية، ومع ذلك، هذا هو بالضبط المكان الذي تنشأ فيه أكبر المشاكل".

وأكد غاتيلوف: "لقد أبلغنا المشاركين في المنتدى بالجهود التى تبذلها روسيا بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين للحفاظ على معايير عالية، ومواصلة تطوير آليات تقديم المساعدة للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية في أراضي بلدنا".