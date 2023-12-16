العالم اليوم - الشحات يسجل رقمين قياسيين في فوز الأهلي على الاتحاد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - حقق لاعب الأهلي المصري حسين الشحات، يوم الجمعة، رقمين قياسيين، في مباراة فريقه مع الاتحاد السعودي في الدور الثاني لمونديال الأندية.

وأحرز الشحات الهدف الثاني للأهلي، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة.

وسجل الشحات في البطولة مع العين الإماراتي سنة 2018، وأحرز 3 أهداف مع الأهلي في أعوام 2020 و2022 و2023.

وبهذا الهدف، وصل الشحات للهدف الرابع في كأس العالم للأندية، الأمر الذي جعله يعادل أبو تريكة نجم الأهلي السابق، وسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، كأفضل هداف عربي في هذه البطولة.

وبلغ الأهلي نصف نهائي كأس العالم للأندية الجمعة عقب فوزه على الاتحاد السعودي 3-1 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وسط حضور جماهيري بلغ 56 ألف مشجع.

وثأر الأهلي من خسارته أمام الاتحاد في ربع نهائي المسابقة ذاتها عام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور.

ويعد هذا الفوز الأول للأهلي على الاتحاد ليفكّ عقدته أخيرا بعد أن تفوّق عليه الأخير في بطولة النخبة العربية 1995 بنتيجة 2-1 وفي الكأس السوبر المصري السعودي 2001 بنتيجة 3-2.

وسجّل أهداف النادي المصري، التونسي علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد، علما أن الأخير أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ويلعب الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي الإثنين، فيما يواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء في المواجهة الأخرى من هذا الدور.