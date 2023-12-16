العالم اليوم - قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 04:22 صباحاً - قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين كذلك في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخانيونس، جنوب القطاع.

اقتحامات في الضفة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقتين الغربية والشرقية من نابلس، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استولت على مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، ليلة السبت، بلدة بيتين، شرق رام الله، حيث دخلت قوة راجلة وسط البلدة ومنطقة الجسر المؤدي إلى بلدة دير دبوان، وداهمت عددا من المنازل.

واعتقلت قوات إسرائيلية أيضا، ليلة السبت، مواطنة من بلدة بيت عوا غرب الخليل، بعد توقيف المركبة التي كانت تستقلها عند حاجز عورتا العسكري المقام جنوب نابلس.