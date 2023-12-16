العالم اليوم - بوتين: أي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية سيقمع بشدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 04:22 صباحاً - حذر الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة من حصول "تدخل" أجنبي خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في روسيا والمقررة في مارس 2024 على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وقال بوتين المرشّح لإعادة انتخابه خلال اجتماع متلفز مع زعماء الأحزاب الممثلة في "الدوما"، مجلس النواب في البرلمان إن "أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيقمع بشدة بموجب القوانين الروسية".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الروسي:

• نحن ندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في اختيار مستقبله.

• الشعب الروسي وحده هو مصدر السلطة في بلادنا.

• شكر بوتين أعضاء الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي تشارك "في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا و"تقاتل جنبا إلى جنب من أجل روسيا" وتلك التي تساعد الجنود وعائلاتهم.

• أكد بوتين أنه "في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد الجنود الأوكرانيين الأسرى بشكل كبير".

وكان بوتين قد أعلن الأسبوع الماضي ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 مارس.

ولا يزال بوتين يحظى بدعم واسع النطاق، بعد ما يقرب من ربع قرن من بقائه في السلطة.

وأثار تمرد لم يدم طويلا في يونيو الماضي، قام به زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، تكهنات واسعة النطاق بأن بوتين قد يفقد قبضته، لكنه خرج من هذه الأزمة من دون أي أضرار.