نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت المقبل.. المركز الثقافي الروسي يعرض فيلم الحرب العالمية الثالثة في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اطار عروض جمعية الفيلم الاسبوعية يتم عرض فيلم "الحرب العالمية الثالثة" للمخرج الايرانى هومان سيدى إنتاج 2022 وذلك في السادسة والنصف مساء السبت 16 ديسمبر الجارى بالمركز الثقافى الروسي، الفيلم ترشيح الصحفية نيفين الزهيرى وتقديم شريف جاد نائب رئيس جمعية الفيلم، وهو بطولة محسن تنابنده، ومهسا حجازى.

ووفق بيان صادر عن المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، تدور أحداث الفيلم حول شكيب عامل بأجر يومي ويعيش من دون مأوى، فقد زوجته وابنه في زلزال منذ سنوات، على مدى العامين الماضيين، كان على علاقة غرامية مع لادن وهي امرأة صماء وبكماء، حصل على وظيفة في موقع بناء، تبين أن موقع البناء الذي يعمل فيه هو موقع تصوير فيلم عن الفظائع التي ارتكبها هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وخلال هذا العمل يحصل شكيب على منزل وفرصة العمر، بسبب الشبه بينه وبين هتلر، وعندما تعلم لادن عن دوره السينمائي وعن المنزل، تأتي إلى مكان عمله وتطلب المساعدة منه للبقاء معه في المنزل، ولكن جميع خطط شكيب تفشل.

أختير الفيلم ليمثل إيران لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية 2023، حصل علي الجولدن تيلوب في مهرجان اسطنبول السينمائي، حصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي ورشح للجائزة الكبري بنفس المهرجان، رشح لجائزة افضل فيلم اجنبي من الفيبرسي بمهرجان بالم سبرينج السينمائي، فاز بجائزة الفيبريسي لاحسن فيلم بمهرجان ستوكهولم السينمائي، رشح للجائزة الكبري بمهرجان طوكيو السينمائي، بينما حصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، حصل الفيلم علي جائزة احسن فيلم في جائزة آفاق البندقية بمهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل بطل الفيلم محسن تنابنده علي جائزة احسن ممثل.