نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة تركيا بالقاهرة تنظم عرض موسيقى بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة تركيا بالقاهرة، مساء أمس، عرضا موسيقيا قدمته الفرقة التركية "جميل بك زاده"، فى دار الأوبرا المصرية، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية و500 عام على تأسيس وزارة الخارجية التركية.

خلال الحفل، استقبل سفير تركيا صالح موطلو شن، عدد من السفراء المدعوين منهم: سفير كوريا الجنوبية، البوسنة والهرسك، بروناى، غانا، أذربيجان، بنما، منغوليا.

كما حضر الحفل، عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، أتيللا اطاسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، د. إبراهيم أصلان المستشار الثقافى التركى، شريف جاد -مدير النشاط الثقافى فى المركز الثقافى الروسى-، الفنانة دينا عبد الله، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.

تم تقديم عدة مقطوعات موسيقية، كما قدمت المغنية المصرية ليلى إبراهيم مقطوعة موسيقية باللغة التركية.