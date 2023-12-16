العالم اليوم - تحذير حوثي: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 06:28 صباحاً - حذرت جماعة الحوثي من أن أي تحرك عدائي ضد اليمن "ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة".

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم في وقت متأخر من الجمعة، إن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأميركية والغربية والإسرائيلية".

وأضاف القحوم أن "العمليات ضد إسرائيل ستستمر"، مؤكدا أن اليمن "حاضر" بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أميركية إسرائيلية غربية.

وأوضح أن "اليمن شريك معني في حماية الملاحة البحرية الدولية، وفقا للقوانين والأعراف الدولية".

وكان الجيش الأميركي قال في وقت سابق، إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب، الجمعة.

ويهاجم الحوثيون السفن في ممرات الشحن في البحر الأحمر، ويطلقون طائرات مسيرة وصواريخ نحو إسرائيل، منذ بدأت هجومها العنيف على قطاع غزة.

وقال الحوثيون في وقت سابق إنهم سيواصلون هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجومها على غزة.