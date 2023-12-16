العالم اليوم - وسائل إعلام رسمية: إيران تعدم "عميلا للموساد الإسرائيلي"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية في إيران، إعدام "عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)"، جنوب شرقي البلاد، السبت.

وأضافت الوكالة: "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وسائل إعلام رسمية: إيران تعدم "عميلا للموساد الإسرائيلي" .. في رعاية الله وحفظة