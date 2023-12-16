العالم اليوم - مدرس أميركي يهدد طالبة اعترضت على علم إسرائيل بـ"قطع رأسها"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 10:26 صباحاً - ألقي القبض على مدرس في مدرسة إعدادية في ولاية جورجيا الأميركية، بعد أن أخبر شهود عيان محققا للشرطة أنه هدد بقطع رأس طالبة اعترضت على علم إسرائيلي في فصله الدراسي.

وتم احتجاز بنجامين ريس، وهو مدرس في مدرسة وارنر روبينز المتوسطة، في 8 ديسمبر بتهمة توجيه تهديدات إرهابية والقسوة على الأطفال، وفقا لسجلات سجن مقاطعة هيوستن، بينما أطلق سراحه بكفالة بعد يومين.

وقال وليام كيندال المدعي العام لمقاطعة هيوستن، إن ريس طلب محاميا عاما لكن لم يتم تعيين محام له.

وقالت الطالبة لمحقق الشرطة إنها ذهبت إلى فصل ريس في 7 ديسمبر بعد أن شاهدت العلم، وأخبرته أنها تراه مهينا لأن "الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين".

وبحسب الطالبة، قال ريس غاضبا إنه يهودي واتهمها بـ"معاداة السامية"، بينما قال الشهود إنهم سمعوا المدرس يوجه شتائم للطالبة ويهددها بقطع رأسها.

وقالت جينيفر جونز المتحدثة باسم المنطقة التعليمية لمقاطعة هيوستن في بيان، إن ريس لم يعد إلى المدرسة الإعدادية منذ الواقعة.

وقال كيندال إن شروط الإفراج عنه بكفالة تتطلب منه الابتعاد عن المدرسة والطالبة المتهم بتهديدها، وأضاف أنه يخطط لطلب لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى الشهر المقبل.